Don Benito activa ayudas para los cuidadores

El Ayuntamiento de Don Benito ha puesto en marcha el Programa de Respiro Familiar, una iniciativa de la Concejalía de Políticas Sociales destinada a apoyar a cuidadores no profesionales que atienden de forma continuada a familiares con discapacidad o dependencia.

Según han señalado, el objetivo es facilitar su descanso y la conciliación personal, familiar y laboral, ofreciendo recursos temporales que alivien la carga diaria de los cuidados. El programa incluye acompañamiento domiciliario, actividades puntuales y de ocio, asistencia en establecimientos no sociosanitarios y estancias temporales en centros acreditados.

Cuantía máxima

La cuantía máxima será de 504 euros por persona, con un límite de hasta 72 euros al día en determinadas modalidades.

Noticias relacionadas

Asimsimo, las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026 en los servicios sociales o a través de la web municipal.