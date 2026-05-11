Reconocimientos
Rinden homenaje a 70 personas tras toda una vida de trabajo en Villanueva
El consistorio reconoce desde 2018 la contribución de los vecinos de la localidad que cumplen 65 año, estén o no jubilados
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena homenajeó el pasado fin de semana a 70 personas que han cumplido 65 años entre junio del pasado año y el 7 de mayo, estén o no jubiladas. El acto, que se celebra desde 2018, pretende reconocer una vida de trabajo y agradecer la contribución de estas personas a la sociedad.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, destacó que llegar hoy a esta edad «nada tiene que ver» con generaciones anteriores, ya que son personas «llenas de proyectos, ilusión e ideas». Además, subrayó que se trata de un reconocimiento «sencillo pero necesario», que esta etapa supone para muchos «un nuevo tiempo» para aprender, cuidarse, viajar, disfrutar y ««vivir con mayúsculas», expresó la primera edil villanovense.
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas
- Más de un kilo de cocaína en un tejado y cuatro detenidos: resultado de la operación policial en Antonio Domínguez en Badajoz
- Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino
- Salud Pública activa protocolo tras un caso de meningitis en una guardería en Badajoz
- El mercado floral de la plaza Alta llenará de primavera el Casco Antiguo de Badajoz
- Programación del sábado 9 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Luz Gabás, Vicente Vallés, talleres y firmas
- Un incendio afecta a varios vehículos en San Roque, Badajoz