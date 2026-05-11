Rinden homenaje a 70 personas tras toda una vida de trabajo en Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena homenajeó el pasado fin de semana a 70 personas que han cumplido 65 años entre junio del pasado año y el 7 de mayo, estén o no jubiladas. El acto, que se celebra desde 2018, pretende reconocer una vida de trabajo y agradecer la contribución de estas personas a la sociedad.

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, destacó que llegar hoy a esta edad «nada tiene que ver» con generaciones anteriores, ya que son personas «llenas de proyectos, ilusión e ideas». Además, subrayó que se trata de un reconocimiento «sencillo pero necesario», que esta etapa supone para muchos «un nuevo tiempo» para aprender, cuidarse, viajar, disfrutar y ««vivir con mayúsculas», expresó la primera edil villanovense.