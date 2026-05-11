Villanueva une salud femenina y prevención de la violencia

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena celebrará el próximo 29 de mayo la Jornada de Salud, Autonomía y Prevención de las Violencias contra las Mujeres, enmarcada en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La actividad tendrá lugar en la casa de la cultura y comenzará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y la inauguración institucional. Según la concejala de Igualdad, Ana Pérez, la jornada busca “reflexionar, aprender y compartir herramientas útiles” para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reforzar la prevención de las distintas formas de violencia.

Bienestar

La edil del área también subraya que la igualdad también implica bienestar, salud física y emocional, autonomía personal y empoderamiento, ya que “una mujer informada, acompañada y fortalecida” cuenta con más recursos para detectar y romper situaciones de violencia.

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Durante la mañana se celebrarán ponencias sobre salud mental y violencia psicológica, sexualidad femenina y prevención de la violencia sexual, así como actividad física y empoderamiento en mujeres en situación de vulnerabilidad. Las charlas serán impartidas por Pilar Lavadiño, Azucena Metidieri y María Benítez.