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Igualdad

Villanueva une salud femenina y prevención de la violencia

La localidad acogerá la celebración de una jornada el próximo 29 de mayo sobre salud mental, sexualidad y empoderamiento

Presentación de la actividad en sala de prensa por parte de la edil del ramo, Ana Pérez.

Presentación de la actividad en sala de prensa por parte de la edil del ramo, Ana Pérez. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena celebrará el próximo 29 de mayo la Jornada de Salud, Autonomía y Prevención de las Violencias contra las Mujeres, enmarcada en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La actividad tendrá lugar en la casa de la cultura y comenzará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y la inauguración institucional. Según la concejala de Igualdad, Ana Pérez, la jornada busca “reflexionar, aprender y compartir herramientas útiles” para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reforzar la prevención de las distintas formas de violencia.

Bienestar

La edil del área también subraya que la igualdad también implica bienestar, salud física y emocional, autonomía personal y empoderamiento, ya que “una mujer informada, acompañada y fortalecida” cuenta con más recursos para detectar y romper situaciones de violencia.

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Durante la mañana se celebrarán ponencias sobre salud mental y violencia psicológica, sexualidad femenina y prevención de la violencia sexual, así como actividad física y empoderamiento en mujeres en situación de vulnerabilidad. Las charlas serán impartidas por Pilar Lavadiño, Azucena Metidieri y María Benítez.

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