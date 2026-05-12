Una veintena de empresas de Villanueva optan a los galardones de APAC

La Asociación de Profesionales Autónomos y Comerciantes de Villanueva de la Serena, APAC, celebrará el próximo 5 de junio la XIX Gala del Autónomo y la Empresa Villanovense, que tendrá lugar a las 20:30 horas en Hotel-Cortijo Santa Cruz.

Según dieron a conocer este martes en ruedad e prensa, la cita reunirá al tejido empresarial, comercial y emprendedor de la localidad y servirá para reconocer la labor de veinte nominados repartidos en cuatro categorías. A Mejor Empresa del Sector Comercio y Servicios optan Macarraca, Dilee Lectura Fácil, Cotidiano 21, Restaurante Ábaco y Achila Boutique.

En la categoría de Mejor Joven Emprendedor están nominados Panthera Sport Club, Bocapanky, Farmacia La Jabata, Tien 21 Avelino y Clínica Veterinaria Bregus; mientras que a Mejor Autónomo concurren Joyería Quintana, Massabor, Calzados Gallego, Taberna Sevebrau y Cafetería Capricho.

Por su parte, la categoría de Mejor Empresa cuenta como finalistas con Construcciones López Tejeda, Mecatena, Iberaqua, Envases Alonso y Muebles Ávila.

El vicepresidente de APAC Villanueva, David Sierra, ha destacado que llegar a esta fase final «es complicado», ya que la selección parte de un jurado formado por doce personas: los cuatro ganadores del año anterior, el concejal de Comercio, un representante de los medios de comunicación y seis miembros de la Junta Directiva.

Aspectos a valorar

Cada integrante propone tres candidatos por categoría y, posteriormente, se valoran aspectos como la sostenibilidad, la expansión en la ciudad, la inversión realizada, la presencia en redes o internet, la atención al público, el apoyo al comercio y la participación en organizaciones. Una vez elegidos los cinco finalistas de cada categoría, APAC contacta con las empresas para confirmar si desean formar parte de la propuesta y abre el proceso de votación entre firmas de Villanueva de la Serena, Valdivia, Zurbarán y Entrerríos.

Además, la asociación ha habilitado un correo electrónico para solicitar el voto de forma digital, que deberá remitirse sellado y firmado. Este año, la junta también se ha reservado la votación de la categoría de Mejor Empresa.

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La gala incluirá cóctel inicial, cena, entrega de premios, diplomas para los finalistas que queden en cuarta y quinta posición y una actuación musical de un grupo de la zona, mientras que desde APAC animan al empresariado a participar en una cita que, según Sierra, también sirve como espacio de convivencia, contacto profesional y unión del tejido empresarial.