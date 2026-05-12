Villanueva pone en marcha el ‘Mes sin humo’ contra el consumo de nicotina entre los más jóvenes

La Concejalía de Política Social y Dependencia de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha durante mayo la campaña ‘El Mes sin humo’, una iniciativa dirigida a reducir el consumo de tabaco y nicotina, especialmente entre la población joven.

La concejala del área, Ana Mansanet, ha subrayado que, aunque el tabaco «ha cambiado de formato y estrategia», el riesgo “sigue siendo el mismo”.

La programación incluye talleres en centros educativos para alumnos de sexto de Primaria y primero de la ESO, centrados en los componentes tóxicos de las nuevas formas de fumar y en las estrategias de marketing dirigidas a menores. También se difundirá una píldora informativa para familias a través de Rayuela y las AMPAS.

El día 29 habrá mesas informativas en los centros de salud, con cooximetrías, material preventivo y derivación a programas de deshabituación tabáquica.

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Además, el mercado de abastos acogerá una exposición sobre los efectos del tabaco, mientras que del 21 al 28 de mayo podrá visitarse en el nuevo centro de especialidades la muestra fotográfica ‘Aire puro, decisiones claras’.