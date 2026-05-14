El convenio de Proines y consistorio permitió atender a 1.600 usuarios en Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha renovado el convenio de colaboración con Proines Salud Mental, un acuerdo dotado con 8.500 euros que permitió atender de forma directa a 1.661 personas durante el último año.

Tal y como han señalado desde el consistorio, el convenio contempla cuatro líneas de actuación: prevención del suicidio, salud mental infantojuvenil, salud mental de la mujer y lucha contra el estigma y la exclusión social asociados a los trastornos mentales.

La concejala del área, Violeta Casado, defiende que «hablar de salud mental no es una moda, sino una necesidad», y destaca el alcance de una colaboración que, según ha señalado, supone «una inversión muy importante para la ciudadanía». Por su parte, el presidente de Proines, Antonio Lozano, incide en la necesidad de reforzar la prevención y la sensibilización, especialmente entre la población joven, y ha recordado que el suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte en este colectivo.

500 personas

Proines atiende actualmente a más de 500 personas con trastorno mental grave en las comarcas de Vegas Altas, La Serena y La Siberia, con una plantilla de 28 profesionales y el apoyo de una red de voluntariado. En este sentido, la gerente de la entidad, María José Díaz, detalla que en 2025 se formó a 94 profesionales de servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, orientación educativa y asociaciones locales en detección e intervención ante conductas suicidas. Además, se desarrollaron actuaciones en centros educativos de Primaria y Secundaria dirigidas a alumnado, profesorado y familias, con contenidos sobre gestión emocional, adicciones, estrés académico y preparación emocional ante la EBAU.

El convenio también incluye formación para auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y profesionales vinculados al cuidado de personas mayores, con especial atención a la soledad no deseada y al bienestar emocional.

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A ello se suman actividades de sensibilización contra el estigma en fechas como el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Internacional para la Prevención del Suicidio o el Día Internacional de la Discapacidad, entre otros.