El Obrador Quintana se lleva el concurso de desayunos de Villanueva

El Obrador Quintana ha resultado ganador de la quinta edición de la campaña ‘¿Endulzamos tu mañana?’, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena destinada a promocionar la identidad gastronómica del desayuno y a fomentar el consumo en la hostelería de la localidad.

La alcaldesa, Ana Belén Fernández González, ha entregado esta semanalos premios de este certamen, desarrollado desde el pasado mes de diciembre hasta febrero, con la participación de más de una veintena de establecimientos de distintos puntos de l municipio.

Primer premio

El establecimiento ganador recibe un premio en metálico de 1.000 euros, mientras que Cambalache ha sido reconocido como segundo clasificado y Capricho Gourmet como tercer clasificado.

La elección de los ganadores ha combinado la votación ciudadana, con un peso del 40% en el resultado final, y la valoración de un jurado profesional integrado por perfiles vinculados a la alimentación saludable, la hostelería y la gastronomía.

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Tal y como remarcan desde el consistorio villanovense, para decidir los premios de esta última edición los miembros del jurado han tenido en cuenta distintos aspectos, entre los que se encuentran la calidad y el sabor de los desayunos, la procedencia de los productos empleados para su elaboración, la presentación, la originalidad, el servicio recibido y también la composición saludable de cada propuesta.