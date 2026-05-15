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Amplio programa para celebrar el Día de los Museos en Villanueva

La intención es acercar el museo a los vecinos y convertirlo en un espacio vivo

Centro museístico Charo Acero, en Villanueva de la Serena.

Centro museístico Charo Acero, en Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se suma al Día Internacional de los Museos con una programación especial en el museo Charo Acero.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Cultura, busca acercar el museo a la ciudadanía y convertirlo en un espacio vivo y participativo, mientras que las actividades comenzarán el sábado 16 de mayo con la ‘Noche de los Museos’ bajo el título ‘Sabores que suenan’, tal y como ha detallado el consistorio serón.

A partir de las 20.30 horas, el Centro Museístico acogerá una visita guiada a la exposición ‘La moda nupcial y su evolución desde el siglo XIX’, que estará a cargo de Eduardo Acero. Todo ello en una velada que incluirá una degustación gastronómica y música en directo con Alicia Martín y David Reseco.

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