Talleres, juegos y solidaridad para celebrar el Día de la Familia en Don Benito

Don Benito celebrará el Día Internacional de las Familias con una programación centrada en la convivencia, la solidaridad y el acogimiento familiar. La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Políticas Sociales, Familias e Igualdad, Violeta Casado, y cuenta con el apoyo de la asociación Proprefame.

Bajo el lema ‘La familia, tu espacio seguro’, la jornada pondrá el foco en la infancia y la adolescencia, así como en la familia como entorno de protección y bienestar.

Entre las actividades previstas habrá fotomatón y videomatón familiar, castillos hinchables y diferentes talleres.

Noticias relacionadas

Casado ha destacado la participación de los integrantes del CLIA y ha defendido el derecho de todos los niños a vivir en familia.