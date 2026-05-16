Miguel Calderón pone luz al paisaje rural de la comarca

La pintura de Miguel Calderón Paredes vuelve a mirar al entorno más cercano de Don Benito, pero esta vez lo hace en movimiento. La exposición ‘Pueblos de la Luz’ inicia un recorrido itinerante por las entidades locales menores del municipio con la intención de acercar el arte a los vecinos y, al mismo tiempo, poner en valor la identidad de estos núcleos. En concreto, la muestra podrá visitarse desde este mes de mayo hasta diciembre y ha comenzado ya su camino en Ruecas. Después pasará por Vivares, Hernán Cortés, Gargáligas, Valdehornillos, Torviscal y Conquista del Guadiana, antes de concluir en Don Benito.

La exposición reúne distintas obras de Miguel Calderón . / LCB

El proyecto reúne una mirada pictórica sobre la tierra, el paisaje y la memoria de una zona marcada por el contraste entre la Extremadura de secano y la transformación que supuso el regadío.

A través de sus obras, Calderón propone detenerse en aquello que forma parte del día a día y que, precisamente por cercano, muchas veces queda en segundo plano. El propio artista ha explicado que la exposición pretende dar relevancia a lo que hay alrededor, a esos paisajes y pueblos que forman parte de la historia compartida del municipio.

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Una de las obras de ‘Pueblos de la Luz’, marcada por el paisaje, el agua y la transformación del regadío. / LCB

En la misma línea, el concejal de Entidades Locales Menores en el consistorio dombenitense, Ángel Valadés, ha agradecido la generosidad de Calderón con Don Benito y ha señalado que el título de la muestra encaja con unas obras que «desprenden luz».