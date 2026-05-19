Detenida una persona por la muerte del cantaor Matías de Paula

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas, cerca de Magacela, a un hombre relacionado con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula, asesinado el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

Según fuentes conocedoras del caso, el arrestado sería el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista villanovense.

Durante el operativo ha resultado herida una persona ajena a la intervención, un taxista, que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario para su evaluación.

La Policía Nacional ha confirmado la detención, si bien no ha aportado más información debido a que las actuaciones permanecen bajo secreto.

El arresto se produce después de varios días de investigación en torno a la muerte de Matías de Paula, muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño.

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El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ya había señalado este lunes que no había detenidos hasta ese momento, aunque esperaba que pudieran producirse arrestos “dentro de poco”. La investigación continúa abierta.