Seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula

La investigación por el asesinato del cantaor villanovense Matías de Paula ha dado un nuevo avance con la detención de otras tres personas en las últimas horas, lo que eleva a seis el número total de arrestados por este crimen ocurrido el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

Los nuevos detenidos se encuentran en dependencias policiales de Don Benito, donde continúan las diligencias para esclarecer su posible implicación en los hechos. Estas detenciones se suman a las ya practicadas esta semana, entre ellas la del principal sospechoso, considerado el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del artista.

El primer arrestado fue localizado el martes al mediodía en la zona de Magacela-La Haba. Según confirmó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, caminaba en dirección a La Haba cuando fue detenido por la Policía Nacional, con la colaboración de la Guardia Civil al tratarse de una zona de su demarcación.

Horas después, por la noche, fueron arrestadas otras dos personas a las que la investigación considera implicadas. Según fuentes conocedoras del caso, se trataría del hijo y el sobrino del principal sospechoso, que se habrían entregado en el marco del mismo operativo.

Quintana señaló este miércoles que, «en principio», no se preveían nuevas detenciones, aunque finalmente la investigación ha sumado otros tres arrestos. La causa continúa bajo secreto de sumario y los investigadores tratan ahora de determinar el grado de participación de cada uno de los seis detenidos. Está previsto que pasen a disposición judicial este viernes.

El crimen se produjo el pasado 15 de mayo, poco después de las tres de la tarde, en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de Villanueva de la Serena. Matías de Paula fue atacado con un arma de fuego y, aunque los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar, no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Antes de su arresto, el principal sospechoso habría agredido presuntamente con un arma blanca a un taxista que le habría reconocido y se habría negado a trasladarlo en su vehículo. El trabajador, ajeno al operativo policial, recibió varias puñaladas y permanece ingresado en estado grave, aunque Quintana apuntó que, «en principio», no parecía correr riesgo su vida. Este episodio está incluido en el mismo procedimiento, si bien el taxista no tendría relación con el crimen.

Las primeras pesquisas apuntan a un posible móvil sentimental, vinculado a desavenencias personales entre la víctima y el presunto autor de los disparos por la exmujer de este último. Se trata de una línea de investigación que continúa abierta mientras avanzan las diligencias policiales.

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Matías de Paula, muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció en su ciudad natal en un suceso que desde el primer momento fue investigado como una muerte violenta.