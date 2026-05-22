Infraestructuras
El Canal de Orellana abre el plazo de ofertas para mejorar 300 kilómetros de caminos
La actuación cuenta con una inversión prevista de un millón de euros y pretende mejorar la accesibilidad y funcionalidad de estas infraestructuras, consideradas clave para la actividad agraria en el ámbito del Canal de Orellana
Samuel Sánchez
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha abierto el plazo para la presentación de ofertas dentro del proceso de contratación destinado a mejorar más de 300 kilómetros de caminos de tierra de su zona regable. En concreto, la actuación cuenta con una inversión prevista de un millón de euros y pretende mejorar la accesibilidad y funcionalidad de estas infraestructuras, consideradas clave para la actividad agraria en el ámbito del Canal de Orellana
Según ha informado la comunidad en nota de prensa, muchos de estos caminos presentan un notable deterioro tras años sin actuaciones, lo que dificulta el acceso a las parcelas y genera problemas tanto para los usuarios como para el transporte de las producciones agrícolas, mientras que para planificar la intervención, la CGU ha llevado a cabo un inventario detallado del estado de la red de caminos, en el que se han identificado las necesidades específicas de cada tramo.
A partir de ese análisis, se aplicarán soluciones técnicas adaptadas al tipo de vía y a su grado de deterioro, con el objetivo de que los caminos resulten plenamente transitables.
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