El presunto asesino de Matías de Paula apuñaló a un taxista y trató de robar otro coche durante su huida

Más datos sobre el asesinato de Matías de Paula. Hace unas horas se conocía la resolución judicial por la que seis personas ingresaban en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su presunta implicación en el homicidio del cantaor, ocurrido el pasado 15 de mayo en el Parque de Santiago de Villanueva de la Serena.

Ahora, según los nuevos datos aportados por la Policía Nacional, el presunto autor principal se ocultó durante varios días en La Haba tras huir del lugar de los hechos a bordo de un turismo. Durante su intento de abandonar la zona, habría solicitado los servicios de un taxi con ayuda de otras personas y, tras una discusión durante el trayecto, el taxista resultó apuñalado de gravedad.

Pese a la agresión, la víctima consiguió llegar con su propio vehículo hasta un centro sanitario de Don Benito. Tras este episodio, el presunto homicida intentó robar otro vehículo en una nave ganadera cercana, donde fue sorprendido por el propietario. Después de un enfrentamiento con este, emprendió la huida campo a través, hasta que fue detenido instantes después por agentes de la Policía Nacional alertados por el herido.

Investigación

La investigación comenzó el pasado 15 de mayo, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada alertando de que se habían producido detonaciones por arma de fuego en el Parque de Santiago de Villanueva de la Serena. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato distintas dotaciones policiales y servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de un hombre de 52 años como consecuencia de disparos de arma de fuego.

A partir de ese momento, se activó el protocolo policial previsto para casos de delitos violentos y comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas permitieron determinar que los presuntos autores materiales del crimen habrían huido en un turismo en dirección a La Haba.

Entre los días 19 y 21 de mayo, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena detuvieron a seis personas por su presunta implicación en delitos de homicidio consumado, homicidio en grado de tentativa y robo con violencia e intimidación.

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Una vez arrestado el considerado cabecilla de los hechos, la Policía Nacional logró detener a otras cinco personas implicadas, con edades comprendidas entre los 26 y los 54 años. Todos ellos fueron puestos a disposición judicial este viernes, 22 de mayo, y la autoridad judicial decretó prisión para los seis detenidos.