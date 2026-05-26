Siempre Don Benito exige al PP aclarar si hará consulta de la fusión

La consulta sobre la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena ha vuelto al debate político municipal. La portavoz de Siempre Don Benito, Pilar Aparicio, aprovechó el pleno de mayo para preguntar al Partido Popular qué gestiones está realizando para cumplir el acuerdo de gobierno firmado entre ambas formaciones en junio de 2023.

Aparicio recordó que Siempre Don Benito nació como respuesta a un proceso de fusión que, a su juicio, estuvo «basado en irregularidades» y en una consulta popular que «careció de campaña informativa veraz, imparcial» y «no tuvo las garantías de un proceso electoral».

Cláusula específica

La portavoz subrayó que su formación obtuvo 6.621 votos en las elecciones municipales, aunque no logró mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que derivó en el pacto con el PP. En ese acuerdo, según leyó durante el pleno, se incluyó una cláusula específica sobre la fusión.

Dicha cláusula recogía que el proceso debía someterse nuevamente a consulta pública, tras los trámites legales oportunos, y garantizando previamente información «independiente e imparcial» a los ciudadanos durante al menos seis meses. También establecía que la consulta debía realizarse durante el periodo en el que el PP ostentara la Alcaldía.

Además, el pacto fijaba que, para que prosperara la iniciativa de fusión, el voto favorable tendría que alcanzar una mayoría cualificada de dos tercios, al tratarse de «un cambio trascendente». Por ello, Aparicio preguntó qué movimientos está realizando el PP «a nivel local, regional y nacional» para llevar a cabo esa consulta y si ya se ha solicitado autorización al Gobierno. «Quiero saber si finalmente se va a realizar esa consulta para que democráticamente este tema quede zanjado», señaló la portavoz de Siempre Don Benito, quien defendió que se trata de un asunto que ha «polarizado» a la ciudadanía.

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La postura anterior del PP

La cuestión ya había sido abordada hace algo menos de un año por la alcaldesa, Elisabeth Medina, justó después de abordar su investidura una vez que el Partido Popular de Don Benito se hizo con la alcaldía. Entonces la alcaldesa dejó abierta la posibilidad de estudiar más adelante si se convocaba o no dicha consulta popular. Ahora, Siempre Don Benito vuelve a reclamar a su socio de gobierno que concrete sus pasos sobre uno de los puntos más sensibles del acuerdo que permitió la formación del actual ejecutivo local.