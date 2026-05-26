Medellín cierra el Puente de los Austrias para su rehabilitación

El histórico Puente de los Austrias de Medellín permanecerá cerrado al tráfico durante los días 26, 27 y 28 de mayo. Así lo ha anunciado el alcalde del municipio, Rafael Mateo, a través de sus redes sociales.

El corte se debe a los trabajos vinculados al proyecto de rehabilitación que está elaborando la Junta de Extremadura.

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Según ha explicado el regidor de la localidad metelinense, esta actuación llega tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento con la Consejería de Infraestructuras. Mateo ha valorado la noticia como “muy positiva” para la localidad. En este sentido, ha confiado en que las obras puedan comenzar próximamente con el objetivo es recuperar y poner en valor uno de los monumentos más emblemáticos de Medellín.