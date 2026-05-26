Villanueva acoge la presentación del libro ‘Tarteso’, del yacimiento de Casas del Turuñuelo

Villanueva de la Serena ha acogido esta semana la primera presentación del libro Tarteso, obra de Sebastián Celestino Pérez y de la villanovense Esther Rodríguez González, codirectores del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en el término municipal de Guareña.

La publicación, cuya primera edición ya se ha agotado, fue presentada en la localidad villanovense en un acto al que asistió la alcaldesa, Ana Belén Fernández. Además, según explicaron, el libro recoge los últimos avances en torno a Tartessos, considerada la primera civilización de Occidente, a partir de los hallazgos localizados en el Turuñuelo. Entre ellos destacan las conocidas caras del Turuñuelo, descubiertas en 2023 y consideradas un hallazgo único para la historia del arte y el estudio de esta sociedad prerromana.

Noticias relacionadas

Acercar al público

La obra combina divulgación, investigación histórica y aventura científica para acercar al público una cultura aún poco conocida, de la que no se han conservado textos propios, pero sí objetos que permiten reconstruir parte de su historia y su influencia en el entorno.