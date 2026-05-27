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Acuerdo en Don Benito

Pedro Porro dará nombre a la ciudad deportiva de Don Benito

Este viernes se celebrará un acto para el cambio de denominación con el que se pretende reconocer la trayectoria del futbolista

Pedro Porro, con la Selección Española.

Pedro Porro, con la Selección Española. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado la denominación de la Ciudad Deportiva Pedro Porro en reconocimiento al futbolista dombenitense y a su trayectoria deportiva. Los portavoces de los tres grupos políticos del consistorio coincidieron en destacar la figura del jugador, que comenzó su formación en el Gimnástico y pronto demostró «que tenía algo especial».

También subrayaron su esfuerzo, perseverancia y humildad, cualidades que, según apuntaron, le han permitido mantener siempre el vínculo con su ciudad, donde reside su familia. El acto oficial de denominación se celebrará este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el acceso a la ciudad deportiva. La cita reunirá a familiares, amigos, futbolistas del equipo en el que se formó y seguidores.

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