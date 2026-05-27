Acuerdo en Don Benito
Pedro Porro dará nombre a la ciudad deportiva de Don Benito
Este viernes se celebrará un acto para el cambio de denominación con el que se pretende reconocer la trayectoria del futbolista
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado la denominación de la Ciudad Deportiva Pedro Porro en reconocimiento al futbolista dombenitense y a su trayectoria deportiva. Los portavoces de los tres grupos políticos del consistorio coincidieron en destacar la figura del jugador, que comenzó su formación en el Gimnástico y pronto demostró «que tenía algo especial».
También subrayaron su esfuerzo, perseverancia y humildad, cualidades que, según apuntaron, le han permitido mantener siempre el vínculo con su ciudad, donde reside su familia. El acto oficial de denominación se celebrará este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el acceso a la ciudad deportiva. La cita reunirá a familiares, amigos, futbolistas del equipo en el que se formó y seguidores.
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