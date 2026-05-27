Pedro Porro dará nombre a la ciudad deportiva de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado la denominación de la Ciudad Deportiva Pedro Porro en reconocimiento al futbolista dombenitense y a su trayectoria deportiva. Los portavoces de los tres grupos políticos del consistorio coincidieron en destacar la figura del jugador, que comenzó su formación en el Gimnástico y pronto demostró «que tenía algo especial».

También subrayaron su esfuerzo, perseverancia y humildad, cualidades que, según apuntaron, le han permitido mantener siempre el vínculo con su ciudad, donde reside su familia. El acto oficial de denominación se celebrará este viernes, a partir de las 20.30 horas, en el acceso a la ciudad deportiva. La cita reunirá a familiares, amigos, futbolistas del equipo en el que se formó y seguidores.