El PP de Don Benito abre una campaña para recoger propuestas vecinales

El Partido Popular de Don Benito ha puesto en marcha la campaña de participación ciudadana ‘Tu Voz Construye Don Benito’, una iniciativa con la que pretende recoger propuestas, ideas y necesidades de los vecinos para la elaboración de su programa electoral.

La campaña se desarrollará bajo el lema ‘Tu Voz Cuenta. Tu Propuesta Construye Don Benito’ y, según el PP, nace con la voluntad de reforzar la escucha activa, fomentar la participación y construir el futuro de la ciudad con la implicación de la ciudadanía.

Proceso participativo

La presidenta del PP dombenitense, Elísabeth Medina, ha señalado que se trata de abrir «un proceso participativo real, transparente y accesible» para que cualquier vecino pueda trasladar sus aportaciones a través de distintos canales de comunicación. La iniciativa se apoyará en ejes como la cercanía con los ciudadanos, la creación de espacios de escucha activa, la participación multicanal y la transparencia en el tratamiento de las propuestas recibidas.

Noticias relacionadas

Además, el partido prevé organizar mesas de trabajo específicas para analizar las ideas ciudadanas y estudiar su posible incorporación al programa electoral. «Queremos escuchar, dialogar y transformar las propuestas ciudadanas en proyectos reales que mejoren nuestra ciudad», ha afirmado Medina.