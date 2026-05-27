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Acuerdos plenarios

Villanueva pide también la presa del Golondrón

La propuesta recibió el respaldo de todos los grupos políticos con representación

Celebración de la sesión plenaria de este mes de mayo.

Celebración de la sesión plenaria de este mes de mayo. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El pleno de Villanueva de la Serena aprobó ayer por unanimidad una moción para reclamar la construcción de la presa del Golondrón, una infraestructura que también viene defendiendo desde hace tiempo el Ayuntamiento de Don Benito, donde gobierna el PP. La propuesta, presentada por el PSOE, recibió el respaldo de todos los grupos de la corporación villanovense y será trasladada ahora a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para solicitar que pueda materializarse.

Consejo agrario

La moción ya había sido planteada anteriormente por el PP, aunque el equipo de gobierno consideró entonces que antes debía abordarse en el Consejo Agrario Local. Tras recibir el visto bueno de este órgano, el asunto volvió al pleno y salió adelante por unanimidad. De este modo, Villanueva se suma institucionalmente a una reivindicación que también ha cobrado fuerza en Don Benito, donde se defiende esta presa como una actuación estratégica para el territorio.

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