Actividad
Don Benito acoge el nacional de Silvestrismo con casi 400 aveas
Se trata de una cita de carácter nacional de canto de distintas aves silvestres y que se llevará a cabo en el estadio Vicente Sanz
Samuel Sánchez
Don Benito acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Silvestrismo, una cita nacional centrada en la modalidad de canto de distintas aves silvestres.
El certamen reunirá el domingo en el estadio municipal Vicente Sanz a cerca de 400 pájaros inscritos, entre ellos jilgueros camperos, jilgueros limpios, verderones, pardillos y sus respectivos mixtos.
Cada categoría contará con un juez especializado, encargado de valorar el canto de los ejemplares participantes. Posteriormente, se entregarán placas a los tres primeros clasificados de cada modalidad.
El delegado de Extremadura de Silvestrismo, Benito Manzano, destaca la elevada participación y afirma que los hoteles de la zona ya están completos, poniendo en valor el atractivo del evento.
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- ¿Peligran los fuegos artificiales de la Feria de San Juan de Badajoz?
- Badajoz acelera su mayor salto tecnológico: el DOE saca a exposición pública el macrocentro de datos de 2.000 millones