Don Benito acoge el nacional de Silvestrismo con casi 400 aveas

Don Benito acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Silvestrismo, una cita nacional centrada en la modalidad de canto de distintas aves silvestres.

El certamen reunirá el domingo en el estadio municipal Vicente Sanz a cerca de 400 pájaros inscritos, entre ellos jilgueros camperos, jilgueros limpios, verderones, pardillos y sus respectivos mixtos.

Cada categoría contará con un juez especializado, encargado de valorar el canto de los ejemplares participantes. Posteriormente, se entregarán placas a los tres primeros clasificados de cada modalidad.

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El delegado de Extremadura de Silvestrismo, Benito Manzano, destaca la elevada participación y afirma que los hoteles de la zona ya están completos, poniendo en valor el atractivo del evento.