Urbanismo
Villanueva invertirá 419.000 euros en reordenar el entorno del centro
En concreto se trata de la confluencia entre las calles López de Ayala, Pocillo y Castelnovo, lo que permitirá eliminar el estrangulamiento de este punto
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena ha aprobado el proyecto de remodelación de la confluencia entre las calles López de Ayala, Pocillo y Castelnovo, una actuación urbanística que supera los 419.000 euros de inversión y que permitirán eliminar el estrangulamiento existente en este punto del casco urbano.
En concreto, según remarcan desde el consistorio, el proyecto busca mejorar la seguridad tanto de peatones como de vehículos, ya que la estrechez de la vía dificulta en ocasiones la circulación simultánea de dos coches y limita el paso peatonal por unas aceras de reducidas dimensiones.
Para hacer posible esta actuación, el Ayuntamiento ha adquirido dos viviendas, una situada en la calle Castelnovo y otra en la calle Pocillo, que serán derribadas para poder ejecutar la reordenación del espacio, mientras que la intervención contempla el ensanche de acerados, la creación de plataformas únicas, la mejora de la fluidez del tráfico y la habilitación de varias zonas de estacionamiento.
También se incluyen mejoras en el alumbrado público, con la instalación de farolas de báculo en el acerado de la nueva fachada, además de arbolado en ambas márgenes, bancos y la reubicación de contenedores.
Corredor urbano
Con esta reurbanización integral, el consistorio sostiene que pretende crear un corredor urbano que conecte el centro histórico y comercial de la ciudad con una amplia zona residencial, ganando espacio público para el peatón y mejorando la accesibilidad.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, ya señaló en la presentación del proyecto que se trata de una actuación necesaria para mejorar el tránsito y la seguridad en una zona especialmente estrecha del casco urbano.
Áreas infantiles
En otro orden de asuntos, el gobierno municipal también ha adjudicado el proyecto para instalar toldos en el área infantil del parque de la avenida de los Deporte, una actuación que permitirá cubrir una superficie de 750 metros cuadrados y ha sido adjudicada por 120.000 euros. En este caso, el objetivo es mejorar las condiciones de confort térmico, seguridad y habitabilidad de un espacio utilizado a diario por numerosas familias, señalan.
Además, se ha aprobado la memoria valorada para la ejecución de alumbrado exterior en distintos viales y la sustitución de luminarias en edificios municipales como el pabellón Lares y la Casa de la Cultura. Esta última actuación cuenta con un presupuesto de 74.000 euros.
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