Solidaridad
Voluntarias de Avimex elaboran 600 productos para pacientes oncológicos
Samuel Sánchez
Las voluntarias de Avimex, del centro de mayores de Conquistadores de Villanueva de la Serena, han elaborado alrededor de 600 productos de apoyo destinados a pacientes oncológicos y ostomizados.
En concreto, el material será entregado al Hospital Don Benito-Villanueva y a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dentro de una iniciativa solidaria que se repite un año más, recuerdan.
Novedad
En esta edición, como novedad, se han confeccionado cojines en forma de corazón para mujeres con cáncer de mama o que se han sometido a una mastectomía y a estos productos se suman bolsas de ostomía, bolsas de drenaje y almohadillas para reservorio subcutáneo.
La iniciativa cuenta también con la participación de varios colegios de Villanueva de la Serena, que han elaborado tarjetas con mensajes de ánimo y cariño para los pacientes.
La alcaldesa, Ana Belén Fernández, asistió al acto de entrega y destacó la solidaridad de las voluntarias, a quienes agradeció su generosidad y su disposición a ayudar a los demás, señalaron desde el consistorio. n
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