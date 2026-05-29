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Atropellan a un hombre de 62 años en Esparragosa de la Serena

Ha resultado herido de carácter menos grave y ha sido trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva.

Hospital Don Benito-Villanueva.

Hospital Don Benito-Villanueva. / EL PERIODICO

Samuel Sánchez

Don Benito

Un varón de 62 años ha resultado herido menos grave este viernes tras sufrir un atropello en la calle Nuestra Señora de Guadalupe de Esparragosa de la Serena.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, la llamada alertando del accidente se ha recibido pasadas las nueve de la mañana, momento en el que se han activado varios recursos sanitarios y de seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, personal del centro de salud de Zalamea de la Serena y efectivos de la Guardia Civil de Badajoz.

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Como consecuencia del atropello, el peatón ha sido asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva. El hombre presentaba policontusiones y su estado ha sido calificado como menos grave.

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