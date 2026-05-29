Consistorio y asociaciones se reúnen para coordinar el verano en Don Benito

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y la concejala de Participación Ciudadana, Anabel Cidoncha, han mantenido estos días una reunión con asociaciones y colectivos que desarrollarán campamentos infantiles este verano en la ciudad.

Organización

Según señalan desde el consistorio, el encuentro ha servido para abordar cuestiones organizativas y de coordinación con el fin de garantizar el buen desarrollo de estas actividades estivales, dirigidas a niños y niñas. Además, en la reunión han participado representantes de Minerva, Jovex, AMPA Nuestra Señora del Pilar, Extremasport y Cruz Roja, esta última dentro del Programa Espacios Educativos Saludables.