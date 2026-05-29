Encuentros
Consistorio y asociaciones se reúnen para coordinar el verano en Don Benito
De cara al inicio de los campamentos infantiles de este verano en la localidad una vez concluya el curso escolar el próximo mes
Samuel Sánchez
Don Benito
La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y la concejala de Participación Ciudadana, Anabel Cidoncha, han mantenido estos días una reunión con asociaciones y colectivos que desarrollarán campamentos infantiles este verano en la ciudad.
Organización
Según señalan desde el consistorio, el encuentro ha servido para abordar cuestiones organizativas y de coordinación con el fin de garantizar el buen desarrollo de estas actividades estivales, dirigidas a niños y niñas. Además, en la reunión han participado representantes de Minerva, Jovex, AMPA Nuestra Señora del Pilar, Extremasport y Cruz Roja, esta última dentro del Programa Espacios Educativos Saludables.
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