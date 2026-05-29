Siempre Don Benito defiende la estabilidad del gobierno municipal

Siempre Don Benito (SDB) ha defendido estos días la estabilidad del gobierno municipal tras la decisión de Violeta Casado de abandonar el grupo municipalista y pasar a ser concejala no adscrita, aunque mantiene su acta en la corporación dombenitense.

La formación ha expresado su respeto a la «decisión personal» de Casado, a la que ha deseado «lo mejor en esta nueva etapa», pero ha subrayado que el grupo continuará trabajando «con responsabilidad, estabilidad y compromiso» por Don Benito. «SDB sigue siendo un proyecto sólido, formado por personas comprometidas con la ciudad y con la voluntad de seguir construyendo un Don Benito mejor desde el diálogo, la cercanía y el trabajo diario», ha señalado la formación. Además, añaden que las decisiones individuales son «respetables», aunque han defendido que «los proyectos colectivos están por encima de las personas».

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La salida de Casado modifica la composición del grupo municipal de SDB en el Ayuntamiento dombenitense, donde la formación comparte gobierno con el Partido Popular desde el pacto alcanzado tras las elecciones municipales de 2023. Este movimiento se produce en un momento político en el que Pilar Aparicio, de Siempre Don Benito, ha reclamado al PP que aclare si cumplirá el acuerdo de gobierno relativo a la repetición de la consulta sobre la fusión.