Cultura
Medellín acogerá un nuevo tributo a la banda Queen
La banda municipal de Don Benito, junto con Magic Queen, ofrecerán un concierto
Samuel Sánchez
La música de Queen sonará el próximo 20 de junio en el Teatro Romano de Medellín con el espectáculo The Queen Lives – Magic Queen & Banda Municipal de Música de Don Benito, una propuesta que fusionará rock y música sinfónica en un enclave patrimonial único.
El concierto, que comenzará a las 22.00 horas, reunirá sobre el escenario a la banda tributo Magic Queen y a la formación dombenitense, dirigida por Alfonso Martín, con arreglos adaptados para banda sinfónica por Azael Tormo.
La cita ha sido presentada esta semana y el espectáculo contará con la colaboración especial de la soprano Ana Sanz, una incorporación que, según el vocalista Andrés Lázaro, supone «un gran reto» y también «una gran ilusión», según los organizadores del evento.
El concierto, de unas dos horas de duración, incluirá algunos de los temas más emblemáticos de Queen y aspira a convertirse en una de las grandes citas culturales del inicio del verano.
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