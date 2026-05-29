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Medellín acogerá un nuevo tributo a la banda Queen

La banda municipal de Don Benito, junto con Magic Queen, ofrecerán un concierto

Concierto en Don Benito entre Magic Queen y la banda municipal.

Concierto en Don Benito entre Magic Queen y la banda municipal. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La música de Queen sonará el próximo 20 de junio en el Teatro Romano de Medellín con el espectáculo The Queen Lives – Magic Queen & Banda Municipal de Música de Don Benito, una propuesta que fusionará rock y música sinfónica en un enclave patrimonial único.

El concierto, que comenzará a las 22.00 horas, reunirá sobre el escenario a la banda tributo Magic Queen y a la formación dombenitense, dirigida por Alfonso Martín, con arreglos adaptados para banda sinfónica por Azael Tormo.

La cita ha sido presentada esta semana y el espectáculo contará con la colaboración especial de la soprano Ana Sanz, una incorporación que, según el vocalista Andrés Lázaro, supone «un gran reto» y también «una gran ilusión», según los organizadores del evento.

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El concierto, de unas dos horas de duración, incluirá algunos de los temas más emblemáticos de Queen y aspira a convertirse en una de las grandes citas culturales del inicio del verano.

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