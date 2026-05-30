Las hamburguesas gourmet también llegan a Villanueva

Villanueva de la Serena se convertirá del 4 al 7 de junio en parada del evento gastronómico The Masters Burgers, que reunirá en el parque El Rodeo algunas de las mejores hamburguesas gourmet de Extremadura y Andalucía.

La cita contará con un total de ocho puestos procedentes de Cáceres, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, Sevilla y Huelva, y forma parte de una ruta que recorrerá once localidades extremeñas.

La concejala de Festejos, María Lozano, ha destacado que se trata de una propuesta que combina ocio y gastronomía y que suele concentrar a numeroso público. Además, durante el evento se entregará un premio a la mejor hamburguesa.

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El recinto estará acondicionado con carpa, zona de restauración, mesas y silla, mientras que el horario será el jueves, de 19.00 a 01.00 horas, y de viernes a domingo, de 13.00 a 01.00 horas. Tendrá también carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación Oncológica de Extremadura.