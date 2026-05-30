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Gastronomía

Las hamburguesas gourmet también llegan a Villanueva

Del 4 al 7 de junio el parque El rodeo contará con ocho puestos de comida

Presentación del evento en sala de prensa.

Presentación del evento en sala de prensa.

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena se convertirá del 4 al 7 de junio en parada del evento gastronómico The Masters Burgers, que reunirá en el parque El Rodeo algunas de las mejores hamburguesas gourmet de Extremadura y Andalucía.

La cita contará con un total de ocho puestos procedentes de Cáceres, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, Sevilla y Huelva, y forma parte de una ruta que recorrerá once localidades extremeñas.

La concejala de Festejos, María Lozano, ha destacado que se trata de una propuesta que combina ocio y gastronomía y que suele concentrar a numeroso público. Además, durante el evento se entregará un premio a la mejor hamburguesa.

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El recinto estará acondicionado con carpa, zona de restauración, mesas y silla, mientras que el horario será el jueves, de 19.00 a 01.00 horas, y de viernes a domingo, de 13.00 a 01.00 horas. Tendrá también carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación Oncológica de Extremadura.

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