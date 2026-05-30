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Muere el joven de 17 años que se cayó de una moto en Villanueva de la Serena
Permanecía ingresado en el hospital en estado de gravedad, con un traumatismo facial y torácico
Trágico final en Villanueva de la Serena. El joven de 17 años que se cayó de una moto ayer viernes finalmente ha fallecido. Ha sido el centro educativo donde estudiaba quien ha confirmado este suceso en sus redes sociales, donde se han "consternados por la triste noticia".
"La comunidad educativa del IES Pedro de Valdivia siente una profunda pena por esta pérdida tan difícil de asimilar cuando llega a una edad tan temprana. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos", han señalado.
El joven fue trasladado ayer en estado de gravedad al hospital Don Benito-Villanueva tras caer de su moto. El siniestro se produjo en la calle Juan Antonio Bravo Segura, cerca de las 19.00 horas. Como consecuencia del accidente, sufrió un traumatismo facial y torácico.
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