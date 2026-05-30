Villanueva se vuelca con el cuidado del medio ambiente

Villanueva de la Serena conmemorará el Día Mundial del Medio Ambiente con un amplio programa de actividades que se desarrollará hasta el próximo 5 de junio, con propuestas dirigidas a escolares, mayores y ciudadanía en general, según han informado

En concreto, el Ayuntamiento ha diseñado una programación educativa, cultural, recreativa y participativa con la que pretende concienciar sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente.

Las actividades han comenzado con talleres sobre ecosistemas urbanos destinados al alumnado de cuarto de Educación Primaria, que se celebrarán hasta el 1 de junio. En ellos, los escolares trabajarán la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales mediante paseos por el entorno más cercano a sus colegios.

También se llevarán a cabo visitas al punto limpio, donde los participantes conocerán cómo se realiza la separación de residuos y qué materiales deben depositarse en cada contenedor.

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El 3 de junio habrá una actividad de magia, música y medio ambiente en el teatro Las Vegas y el taller ‘Aromas que despiertan la memoria’ en el Centro de Día Victoria Martos. La programación finalizará el día 5 con una recogida de residuos en la Vía Verde y un reparto de plantas en la plaza de Las Pasaderas.