Iniciativa
Villanueva se vuelca con el cuidado del medio ambiente
Hasta el 5 de junio se desarrollarán actividades dirigidas a toda la ciudadanía con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
Samuel Sánchez
Villanueva de la Serena conmemorará el Día Mundial del Medio Ambiente con un amplio programa de actividades que se desarrollará hasta el próximo 5 de junio, con propuestas dirigidas a escolares, mayores y ciudadanía en general, según han informado
En concreto, el Ayuntamiento ha diseñado una programación educativa, cultural, recreativa y participativa con la que pretende concienciar sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente.
Las actividades han comenzado con talleres sobre ecosistemas urbanos destinados al alumnado de cuarto de Educación Primaria, que se celebrarán hasta el 1 de junio. En ellos, los escolares trabajarán la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales mediante paseos por el entorno más cercano a sus colegios.
También se llevarán a cabo visitas al punto limpio, donde los participantes conocerán cómo se realiza la separación de residuos y qué materiales deben depositarse en cada contenedor.
El 3 de junio habrá una actividad de magia, música y medio ambiente en el teatro Las Vegas y el taller ‘Aromas que despiertan la memoria’ en el Centro de Día Victoria Martos. La programación finalizará el día 5 con una recogida de residuos en la Vía Verde y un reparto de plantas en la plaza de Las Pasaderas.
- Otro detenido en Badajoz perteneciente a uno de los clanes enfrentados tras escucharse detonaciones en Tres Arroyos
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- Una persona fallecida y otra herida grave en un accidente en la carretera de Campomayor en Badajoz
- A pie de calle | Las Vaguadas, el barrio residencial más exclusivo de Badajoz
- Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
- Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
- Dos detenidos en una operación antidroga en Higuera de Vargas en Badajoz
- Taberna Terrón de Badajoz, premiado como el mejor bar de Extremadura