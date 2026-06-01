Urbanismo
Conceden licencias de obras por valor de dos millones de euros en Don Benito
Samuel Sánchez
El Ayuntamiento de Don Benito ha concedido durante el último mes licencias de obras urbanísticas por un importe superior a los dos millones de euros, una cifra que de licencias que corresponden, según el consistorio, tanto a proyectos promovidos por particulares, como nuevas viviendas, reformas y mejoras de inmuebles, como a iniciativas empresariales e industriales.
Desde el consistorio se destaca que este incremento de la actividad urbanística está vinculado al trabajo municipal para facilitar la inversión y generar un entorno favorable al desarrollo económico. En este contexto, el Ayuntamiento ha señalado también el avance del futuro polígono industrial AVANTE, tras la reciente firma del acta de replanteo.
A ello se suma, según el gobierno local, la reducción del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como medida para incentivar nuevas actuaciones urbanísticas.
El ejecutivo municipal relaciona este dinamismo con la evolución positiva del empleo, después de que Don Benito haya cerrado el último mes con la menor cifra de paro.
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