Destinan 100.000 euros a ayudas para contratar personas sin empleo en Villanueva

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha aprobado dos líneas de ayudas, dotadas con un crédito total de 100.000 euros, para fomentar la contratación de personas en situación de desempleo por parte de autónomos, microempresas y pymes del municipio y de sus entidades locales menores.

La concejala de Personal, Consuelo León, explicó en rueda de prensa que estas ayudas tienen como objetivo impulsar la actividad económica, favorecer la creación de empleo y mejorar la empleabilidad de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Solicitudes

Tal y como dio a conocer la edil al respecto de esta iniciativa, la convocatoria contempla una solicitud por empresa y contratos con una duración mínima de seis meses, según ha explicado la edil en rueda de prensa.

De igual forma, la primera línea está destinada a la contratación general y prevé ayudas de 4.500 euros para contratos a jornada completa y de 2.000 euros para contratos a jornada parcial, siempre con una duración mínima de seis meses, mientras que en el caso de la segunda línea está dirigida a la contratación de menores de 30 años, mayores de 45, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento y mujeres en sectores con baja presencia femenina. En este caso, las cuantías serán de 5.000 euros para contratos a jornada completa y de 2.500 euros para jornada parcial.

Asimismo, el consistorio detalla que entre los requisitos para las empresas beneficiarias figuran desarrollar su actividad en Villanueva de la Serena, tener el centro de trabajo en el municipio y estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento.

Condiciones

Por su parte, todas aquellas personas que resulten contratadas en esta línea de ayudas deberán estar empadronadas en la localidad de Villanueva de la Serena al menos tres meses antes de la contratación, así como encontrarse desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo y no haber trabajado en la empresa durante, al menos, los tres meses anteriores, según dio a conocer el propio consistorio villanovense.

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Por último, la edil del Consuelo León indicó que as ayudas se concederán mediante concesión directa, por orden de entrada de las solicitudes en el registro municipal, hasta agotar el crédito disponible o hasta la finalización del plazo de presentación, fijado para el 15 de diciembre del presente año 2026.