Política municipal en Don Benito
María Fernanda Sánchez dirigirá el área de Políticas Sociales tras la salida de Violeta Casado
La que fuera alcaldesa en la primera parte de la legislatura afronta el reto con «ilusión»
Samuel Sánchez
María Fernanda Sánchez asumirá la Concejalía de Políticas Sociales, Familias e Igualdad en el Ayuntamiento de Don Benito, según ha anunciado Siempre Don Benito.
La formación municipalista ha explicado que Sánchez afronta esta nueva responsabilidad con «ilusión, compromiso» y voluntad de seguir trabajando por el bienestar de las familias, la igualdad y la atención a las personas que más lo necesitan.
Siempre Don Benito ha destacado, además, que la concejala ejercerá esta responsabilidad sin liberación y sin dedicación retribuida. A juicio de la formación, esta decisión demuestra su compromiso y vocación de servicio público con Don Benito y sus vecinos.
El nombramiento se produce después de la salida de Violeta Casado del grupo municipal de Siempre Don Benito. Casado comunicó su decisión en el último pleno ordinario del mes de mayo, pasando a ser concejala no adscrita, aunque mantiene su acta en la corporación municipal. Tras esa decisión, Siempre Don Benito defendió la estabilidad del gobierno local y aseguró que seguiría trabajando con «responsabilidad, estabilidad y compromiso» por la localidad.
La formación municipalista forma parte del equipo de gobierno junto al Partido Popular, en virtud del pacto alcanzado tras las elecciones municipales de 2023. Desde Siempre Don Benito han deseado a María Fernanda Sánchez «mucho acierto y éxito» en esta nueva etapa. También se han mostrado convencidos de que desempeñará esta labor con cercanía y responsabilidad.
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