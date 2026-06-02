El PP reclama ante el Defensor del Pueblo la falta de transparencia

El Partido Popular de Villanueva de la Serena ha acudido al Defensor del Pueblo ante las «dificultades» que, según denuncia, está encontrando para acceder a documentación y expedientes del Ayuntamiento. Así lo anunció en rueda de prensa el portavoz municipal del PP, Manuel Lozano, quien defiende que el acceso a esta información forma parte de los derechos y obligaciones de los grupos de la oposición, según los populares

Lozano señala que esta documentación resulta necesaria para poder ejercer el control de la acción del gobierno local y conocer «qué está pasando en la casa común». Según explicó, durante el actual mandato el PP ha solicitado en numerosas ocasiones acceso a distintos expedientes municipales y, en algunos casos, ha tenido que presentar recursos para obtener la información.

El portavoz popular indicó que esos recursos contaron en su momento con informes favorables y acabaron permitiendo el acceso a la documentación requerida. Sin embargo, aseguró que la situación ha cambiado desde que la competencia para conceder el acceso a la información pasó de Alcaldía a la portavoz del equipo de gobierno.

Desde entonces, afirmó, «todo han sido dificultades» para el PP, hasta el punto de que algunos recursos presentados no han obtenido respuesta, por lo que ante esta situación, el PP ha elevado una reclamación al Defensor del Pueblo, que, según el portavoz popular, ya ha tomado en consideración el asunto.

Situaciones denunciadas

Lozano añadió que esta institución ya habría solicitado información al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena sobre las situaciones denunciada y acusó al gobierno local de falta de transparencia y ha asegurado que cuando se deniega información a la oposición «no queda otra que pensar que algo quieren tapar». Además, responsabiliza a la alcaldía de lo que califica como una «actitud obstructora» hacia el principal grupo de la oposición en el consistorio.

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Por ello, el PP reclama que la Alcaldía recupere las competencias sobre el acceso a la información municipal y que resuelva los recursos pendientes, así como que, en lo sucesivo, el Ayuntamiento sea «ágil» a la hora de facilitar la documentación solicitada.