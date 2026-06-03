Investigado un vecino de Villanueva de la Serena por robar en un establecimiento de hostelería en La Coronada

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villanueva de la Serena por su presunta implicación en los robos continuos perpetrados en una misma empresa de hostelería ubicada en el municipio de La Coronada.

Desde el pasado mes de marzo, la Guardia Civil tenía conocimiento de los robos sucesivos que se estarían cometiendo en un club hostelero del municipio de La Coronada, actualmente sin actividad comercial.

El autor de la acción delictiva se adentró en el establecimiento tras forzar la valla perimetral y puertas de acceso, así como otras existentes en el recinto, para apoderarse principalmente de cableado de cobre perteneciente a la instalación eléctrica, electrodomésticos y otros efectos, valorados en unos 80.000 euros, ocasionando cuantiosos daños que impedirán al propietario poner nuevamente en producción el negocio.

Coincidía con el material vendido

Dentro de los servicios establecidos y las labores de investigación practicadas, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, se intensificaron las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a esta actividad.

Así fue cómo durante estos dos últimos meses los agentes detectaron diferentes entregas de material coincidente con el sustraído, en una empresa de reciclaje de Villanueva de la Serena.

Una vez examinada la documentación existente, se pudo constatar la implicación de un villanovense con un amplio historial delictivo, quien, tras perpetrar los robos, transportó el material sustraído y lo entregó para su venta de manera fraccionada, para no ser detectado con facilidad en la empresa gestora de residuos.

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Con las pruebas incriminatorias reunidas, la pasada semana fue localizado y se le instruyeron diligencias por su implicación en los robos a la empresa de La Coronada, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena.