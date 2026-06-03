Medellín muestra en una exposición piezas de su pasado orientalizante y urbano

La Casa de María Asunción de Medellín acoge una exposición temporal sobre las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la localidad, con piezas procedentes de hallazgos urbanos y de un enterramiento orientalizante fechado, de forma aproximada, entre los siglos V y IV antes de Cristo.

La muestra, titulada 'Intervenciones Arqueológicas en Medellín. Enterramiento orientalizante', ha sido presentada este miércoles por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Medellín.

El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha destacado que esta apertura supone “un día muy importante” para la localidad, ya que la Casa de María Asunción se consolida como sala de exposiciones con vocación de permanencia, tras haber acogido hace unos meses una muestra dedicada a la necrópolis tartésica.

Mateos ha explicado que los visitantes podrán conocer una selección de piezas arqueológicas excavadas en Medellín y, al mismo tiempo, recorrer la propia Casa de María Asunción, una vivienda señorial que perteneció a los marqueses de Torres Cabrera y que conserva estancias decoradas en la línea del siglo XIX y principios del XX.

La directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda, ha subrayado la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento y ha señalado que la exposición incorpora una primera parte dedicada a la necrópolis orientalizante de Medellín, un enclave que, según ha dicho, “sigue dando mucho que hablar y que escribir al resto del mundo”.

Rueda ha puesto también el acento en la arqueología urbana y en la “generosidad” de los vecinos de Medellín, al recordar que la localidad está asentada sobre un importante yacimiento arqueológico y que muchas obras particulares permiten documentar restos que ayudan a reconstruir su pasado.

Mateos y Rueda observan parte de la muestra. / Samuel Sánchez

Intervenciones arqueológicas urbanas

El arqueólogo Santiago Guerra, técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental y coordinador de la exposición, ha explicado que la muestra reúne piezas aparecidas en intervenciones arqueológicas urbanas, tanto en obras municipales como privadas, con el objetivo de documentarlas, protegerlas y divulgarlas científicamente.

Guerra ha señalado que el conocimiento arqueológico de Medellín se reforzó a partir del proyecto de recuperación del teatro romano, que permitió constatar la importancia del casco urbano actual como espacio bajo el que permanecen restos de distintas épocas.

En este sentido, ha destacado que, aunque Medellín era conocida por su pasado romano, la secuencia protohistórica y orientalizante que se está documentando en las obras desarrolladas en el municipio es “tremenda” e “impresionante”.

Por su parte, el arqueólogo Juan José Chamizo ha explicado que uno de los hallazgos más relevantes procede de la sustitución de un antiguo colector en la avenida de Diputación, donde se localizó un enterramiento orientalizante con la caja de ladrillos en la que se produjo la incineración.

Según Chamizo, tras esa incineración se celebró un banquete funerario y se depositaron distintos elementos rituales como mensaje para el más allá, lo que ha permitido documentar un conjunto de notable interés arqueológico.

La exposición se organiza en cuatro vitrinas, con restos localizados en intervenciones urbanas y piezas del enterramiento orientalizante, entre ellas objetos de bronce, piezas rematadas en oro, un broche de cinturón con alusión al árbol de la vida, un cuchillo afalcatado con decoración de flor de loto, vajilla del banquete funerario y quemaperfumes.

Chamizo ha indicado que el enterramiento continúa en fase de estudio, con analíticas de carbono 14 y análisis óseos, aunque los trabajos lo sitúan en torno a los siglos V-IV antes de Cristo.

Noticias relacionadas

La muestra podrá visitarse durante los meses de junio, julio y agosto, con horarios que el Ayuntamiento de Medellín irá comunicando a través de sus canales oficiales.