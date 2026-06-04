El Festival de Teatro en la Calle llega a su trigésima edición en Villanueva

El Festival de Teatro en la Calle de Villanueva de la Serena celebrará del 2 al 4 de julio su trigésima edición y lo hará con un total de siete propuestas escénicas en distintos espacios de la localidad.

La programación, que se ha presentado esta semana en la plaza de España, contará con compañías como Xarxa Teatre, Yllana, Cirko Psikario, Töthem Company, Circobaya y Las Couchers, además del actor Rafael Álvarez ‘El Brujo’.

En este sentido, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, destacó que se trata de uno de los eventos culturales más importantes del año para la ciudad y de un referente en la región y en el suroeste ibérico. Además, también señaló que el certamen es uno de los más longevos del país y subrayó que cada año reúne a más de 25.000 personas en torno a las artes escénicas e indicó que el festival permite acercar la cultura a todos los públicos a través de una programación «asequible» y de calidad.

Acto inaugural

La trigésima edición arrancará el 2 de julio en la plaza de España con el acto inaugural y el espectáculo ‘Babel’, de Xarxa Teatre, una propuesta multidisciplinar de gran formato que combina imágenes, música y movimiento.

Un día después, el 3 de julio, el Parque El Rodeo acogerá ‘¡Qué disparate!’, de Cirko Psikario, una función de clown y circo familiar. Ese mismo día, el auditorio de La Jabonera recibirá a Rafael Álvarez ‘El Brujo’, que pondrá en escena ‘Volar con los pies en el suelo’.

La jornada concluirá en la plaza de España con ‘IA: Inteligencia Ambiental’, de Töthem Company, una obra teatral y musical que une comedia, percusión con objetos reciclados y un mensaje vinculado a la sostenibilidad.

Espectáculo circense

El sábado 4 de julio, Circobaya abrirá la programación con ‘La litera’, un espectáculo de circo, teatro, poesía y humor dirigido a toda la familia.

Posteriormente, el auditorio de La Jabonera acogerá ‘Charlas de azucarillo’, de Las Couchers, una propuesta de humor recomendada para público adulto.

Por último, según han indicado desde el consistorio villanovense en relación a este festival teatral, el cierre llegará en la plaza de España con ‘Lo mejor de Yllana’, una selección de los sketches más emblemáticos de esta compañía de humor gestual.

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Asimismo, durante todo el festival, José Luis Redondo, ‘Ricky’, ejercerá como presentador y mantenedor de las distintas jornadas. Todo ello para llenar de cultura las calles de Villanueva de la Serena.