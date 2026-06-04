Seguridad
La Policía Local de Villanueva incorpora un nuevo vehículo adaptado a su unidad canina
SAMUEL SÁNCHEZ
La Policía Local de Villanueva de la Serena cuenta con un nuevo vehículo adaptado para su unidad canina, una dotación que permitirá mejorar los desplazamientos de los agentes junto a los perros policía del cuerpo.
El vehículo, que ya patrulla por las calles de la ciudad, ha supuesto una inversión de 60.000 euros y ha sido contratado mediante el sistema de renting por un periodo de cuatro años.
Según ha indicado el consistorio villanovense, la unidad canina cuenta actualmente con tres perros policía, Igor, Zara y Milo, a los que se sumará Danko, que se encuentra en periodo de formación.
Entre las características del vehículo destacan dos asientos para pasajeros, una zona modular para equipación policial, armario para chalecos antibalas, extintor, útiles para animales y cuatro habitáculos independientes con aislamiento térmico.
De igual forma, han añadido que estos espacios incorporan puertas metálicas perforadas, climatización autónoma y dos rampas telescópicas de aluminio para facilitar la entrada y salida de los animales.
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