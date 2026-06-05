Unidas por Extremadura pide que los vecinos de Don Benito decidan sobre la venta de La Serrezuela

La decisión del Ayuntamiento de Don Benito de iniciar el proceso para la venta de una parte de la finca municipal La Serrezuela sigue generando controversia. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reclama al consistorio dombenitense que paralice la operación al considerar que supone una pérdida de patrimonio natural con importantes consecuencias ambientales para la localidad y la región.

Durante una visita a Don Benito esta semana, De Miguel defendía el valor ecológico de este espacio y advertía de que su venta podría comprometer la conservación de especies protegidas como el lince ibérico.

"Este patrimonio natural es imprescindible para el mantenimiento ecológico de la zona y para la conservación de una especie tan emblemática como el lince ibérico", señalaba la dirigente de Unidas por Extremadura, quien también rechazaba que la enajenación de estos terrenos pueda utilizarse para corregir desequilibrios en las cuentas municipales.

La operación

Las declaraciones llegan después de que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un concurso público para la venta de una gran parte de la finca. Según explicó el propio consistorio, la medida tiene como objetivo recuperar la inversión realizada en su adquisición y destinar los recursos obtenidos a la mejora de infraestructuras y servicios públicos del municipio.

Valor ambiental

No obstante, De Miguel considera que la finca desempeña una función clave tanto para el equilibrio ambiental como para el sector primario de la comarca.

"Creo que hablar de que La Serrezuela no tiene un uso productivo es no entender cómo funcionan los ecosistemas y el sector primario necesita equilibrio ecológico para ser rentable” , afirmaba

La portavoz de Unidas por Extremadura también mostraba su preocupación por la falta de información sobre el destino que podrían tener los terrenos una vez formalizada la venta.

"No sabemos si acabará siendo un coto de caza, una instalación de placas fotovoltaicas o una planta de biogás. Lo que sí sabemos es que actualmente cumple un papel fundamental para el medioambiente de Don Benito y de Extremadura".

Participación ciudadana

Además, De Miguel denunciaba que este tipo de operaciones se están repitiendo en distintos municipios extremeños mediante mecanismos que permiten la venta de terrenos de uso comunal o de titularidad pública.

A su juicio, la situación resulta especialmente preocupante porque, según ha señalado, se está produciendo sin procesos de consulta ciudadana. Por ello, ha instado a la alcaldesa de Don Benito a recabar la opinión de los vecinos antes de continuar con la venta: “pregunte a sus vecinos y vecinas si están de acuerdo con vender y dilapidar el patrimonio que tiene Don Benito”.

La operación impulsada por el Ayuntamiento dombenitense mantiene abierto el debate sobre el futuro de uno de los espacios naturales del término municipal, enfrentando la necesidad de obtener recursos para inversiones públicas con las voces que reclaman preservar su valor ambiental y ecológico.

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Mientras avanza el procedimiento administrativo, la venta de La Serrezuela continúa centrando parte del debate político y social en Don Benito.