Cultura
Extremagia, una semana de ilusión en Don Benito
La XVII edición del festival internacional acerca la magia a todos los públicos, desde colectivos de personas con discapacidad hasta miles de espectadores que han disfrutado de actuaciones en calles, plazas y escenarios de la ciudad.
David Frutos
Extremagia ha convertido una vez más a Don Benito en el gran escenario de la ilusión y el asombro. Durante toda la semana, calles, plazas y espacios culturales han acogido espectáculos, actuaciones y encuentros que han acercado el arte de la magia a públicos de todas las edades.
El festival comenzó el pasado lunes con un acto inaugural celebrado en el Parque Tierno Galván, una jornada especialmente dedicada a diversos colectivos de personas con discapacidad que pudieron disfrutar en primera persona de la cercanía y el talento de los magos participantes. Fue el primer paso de una programación que ha llenado la ciudad de sorpresas, sonrisas y momentos inolvidables.
A lo largo de estos días, magos nacionales e internacionales han recorrido distintos rincones de Don Benito llevando sus números a pie de calle, convirtiendo cada actuación en una oportunidad para despertar la imaginación del público. Vecinos y visitantes han respondido con una gran participación, consolidando a Extremagia como una de las citas culturales más singulares y esperadas de la región.
La edición de este año concluyó ayer con la tradicional Gala Internacional de Magia celebrada en la Institución Ferial de Extremadura (Feval). Un espectáculo que reunió sobre el escenario a algunos de los nombres más destacados del ilusionismo, cerrando así una semana mágica.
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