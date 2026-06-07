Extremagia, una semana de ilusión en Don Benito

Extremagia ha convertido una vez más a Don Benito en el gran escenario de la ilusión y el asombro. Durante toda la semana, calles, plazas y espacios culturales han acogido espectáculos, actuaciones y encuentros que han acercado el arte de la magia a públicos de todas las edades.

Inauguración de Extremagia en el parque Tierno Galván (Don Benito). / Ayto. Don Benito

El festival comenzó el pasado lunes con un acto inaugural celebrado en el Parque Tierno Galván, una jornada especialmente dedicada a diversos colectivos de personas con discapacidad que pudieron disfrutar en primera persona de la cercanía y el talento de los magos participantes. Fue el primer paso de una programación que ha llenado la ciudad de sorpresas, sonrisas y momentos inolvidables.

Jessica Guloomal en la Plaza de Extremadura de Don Benito. / Ayto. Don Benito

A lo largo de estos días, magos nacionales e internacionales han recorrido distintos rincones de Don Benito llevando sus números a pie de calle, convirtiendo cada actuación en una oportunidad para despertar la imaginación del público. Vecinos y visitantes han respondido con una gran participación, consolidando a Extremagia como una de las citas culturales más singulares y esperadas de la región.

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Dani Dan realiza su función en el parque Tierno Galván (Don Benito). / Ayto. Don Benito

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