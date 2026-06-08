Regadío
LA CGU del Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua
La medida se adopta ante el aumento del consumo de agua esta primavera, aunque no supondrá restricciones al uso del recurso
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David Frutos
Don Benito
La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha comunicado, a través de sus redes sociales, que intensificará el control de los caudales suministrados, reforzando la necesidad de que todos los usuarios realicen un uso eficiente y responsable de los recursos hídricos.
Señalan que, aunque la dotación de agua prevista para la presente campaña se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, las condiciones meteorológicas registradas durante esta primavera han provocado un consumo superior al inicialmente estimado.
Desde la comunidad han subrayado que esta medida es preventiva, por lo que no implica restricciones en el derecho de uso del agua por parte de los regantes.
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