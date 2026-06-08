LA CGU del Canal de Orellana reforzará el control de caudales ante el aumento del consumo de agua

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha comunicado, a través de sus redes sociales, que intensificará el control de los caudales suministrados, reforzando la necesidad de que todos los usuarios realicen un uso eficiente y responsable de los recursos hídricos.

Señalan que, aunque la dotación de agua prevista para la presente campaña se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, las condiciones meteorológicas registradas durante esta primavera han provocado un consumo superior al inicialmente estimado.

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Desde la comunidad han subrayado que esta medida es preventiva, por lo que no implica restricciones en el derecho de uso del agua por parte de los regantes.