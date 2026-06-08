Elisabeth Medina transmite tranquilidad a la ciudadanía de Don Benito

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha lanzado un mensaje de serenidad a los vecinos tras los acontecimientos registrados en los últimos días dentro de Siempre Don Benito, una de las formaciones que integran el equipo de gobierno municipal.

La situación se ha agravado tras la salida de la concejala Violeta Casado del grupo municipal. A ello se suman las tensiones surgidas en el seno de la formación política, que habrían provocado la baja de varios afiliados, entre ellos algunos de los miembros que participaron en su fundación.

Ante este contexto, la primera edil y líder del Partido Popular, ha recalcado que el funcionamiento del Consistorio no se ha visto alterado y que la gestión diaria continúa desarrollándose con absoluta normalidad. En este sentido, ha defendido que las circunstancias internas de cualquier formación política no interferirán en la labor del gobierno local ni en la atención a las necesidades de los ciudadanos.

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Elisabeth Medina también ha querido destacar que el Ayuntamiento mantiene la estabilidad suficiente para seguir impulsando los proyectos y compromisos establecidos al comienzo del mandato. Además, ha insistido en que la defensa de los intereses de Don Benito seguirá marcando la hoja de ruta del Ejecutivo municipal.