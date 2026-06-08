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Medidas contra el Virus del Nilo en Don Benito

El ayuntamiento impulsa una estrategia de vigilancia y control frente a los mosquitos

Mosquito que contagia el Virus del Nilo Occidental.

Mosquito que contagia el Virus del Nilo Occidental. / LCB

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David Frutos

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha presentado una campaña de prevención, vigilancia y control frente al Virus del Nilo Occidental, una estrategia que también se desarrollará en la pedanía de Conquista del Guadiana y que busca minimizar los riesgos asociados a esta enfermedad transmitida por mosquitos.

La Concejala de Medioambiente, Anabel Cidoncha ha subrayado que la situación geográfica del municipio hace especialmente necesario este trabajo preventivo, haciendo referencia a que "Don Benito está situado en una zona de vegas y regadíos", lo que hace sea un municipio "sensible a este tipo de virus".

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Entre las principales medidas anunciadas destaca la elaboración de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, un documento que establecerá las líneas de actuación en materia de prevención, sensibilización ciudadana, control de focos y evaluación de riesgos. Aunque también apostarán por métodos sostenibles para combatir la proliferación de mosquitos.

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