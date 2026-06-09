Don Benito afrontará el inicio del verano sin sus piscinas pequeña y mediana

La temporada de baño arrancará el próximo 23 de junio en Don Benito, aunque lo hará con la importante novedad de que las piscinas pequeña y mediana de la Piscina Municipal de Verano permanecerán cerradas debido al avance de las obras de remodelación integral que se están ejecutando en el recinto.

La situación ha sido dada a conocer este martes por la propia alcaldesa, Elisabeth Medina, junto al coordinador de la Delegación Municipal de Deportes, Adolfo Delgado, y la jefa de obra de la empresa adjudicataria, Esperanza Fernández de los Muros.

Obra con retraso

Medina ha reconocido que se trata de una noticia que el equipo de Gobierno hubiera preferido evitar, aunque defendió la necesidad de acometer una actuación de gran envergadura, asumiendo "responsabilidades" y explicando a la ciudadanía "qué la piscina mediana y pequeña no se van a abrir en tiempo y forma".

Según ha explicado, el proyecto ha estado condicionado por distintos obstáculos administrativos y técnicos. La licitación de la obra tuvo que repetirse en tres ocasiones antes de poder ser adjudicada definitivamente, lo que hizo que los plazos "se alargaran mucho más".

La regidora ha recordado además que entre una temporada de baño y la siguiente apenas existen nueve meses para completar todos los procedimientos administrativos que exige una obra pública de estas características.

Problemas durante las obras

Por su parte, la jefa de obra, Esperanza Fernández de los Muros ha incidido en que las lluvias registradas durante los primeros meses de obra permitieron detectar problemas relacionados con el agua en el terreno que no habían sido identificados previamente en el proyecto, "obligándoles a realizar un esfuerzo adicional en la plataforma".

La responsable de la obra ha destacado también la complejidad técnica de la nueva instalación. El vaso principal supera los 1.500 metros cuadrados e incorpora zonas accesibles tipo playa, áreas desbordantes, una piscina infantil, una isla central y diferentes desniveles que requieren soluciones constructivas específicas.

En este aspecto, ha evitado fijar una fecha concreta para la apertura, aunque sí ha confirmado que las nuevas piscinas no estarán disponibles durante el mes de julio.

Alternativa

Los usuarios podrán acceder a la piscina olímpica exterior y a los dos vasos de la piscina climatizada, manteniéndose las mismas tarifas y bonos familiares de temporadas anteriores.

Además, permanecerán abiertos los merenderos, el kiosco y la cafetería, asegurando que "la intención es que los usuarios puedan disfrutar de las instalaciones con comodidad y seguridad".

Sin piscina infantil

Delgado ha lamentado que el principal inconveniente será la ausencia de una zona específica para los más pequeños.

Durante los próximos meses la obra permanecerá completamente delimitada mediante un vallado perimetral para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el avance de los trabajos sin interferencias.

Más de 60 personas participarán este verano en los distintos servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza, socorrismo y atención sanitaria.

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Tanto el Ayuntamiento como la empresa constructora ha insistido en que el objetivo sigue siendo adelantar al máximo los plazos para que las nuevas instalaciones puedan abrir antes de que concluya la temporada estival, aunque por el momento no existe una fecha concreta para su puesta en funcionamiento.