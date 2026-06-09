Fallece un motorista de 61 años tras colisionar con un turismo en Villar de Rena

Un motorista de 61 años, vecino de Palazuelo, ha fallecido en el Hospital Don Benito-Villanueva tras resultar gravemente herido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en el Camino General nº 1, entre las localidades de Palazuelo y Puebla de Alcollarín, dentro del término municipal de Villar de Rena.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el siniestro se produjo en torno a las 20:00 horas de la tarde y consistía en la colisión entre un turismo y una motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de extrema gravedad.

Amplio dispositivo de emergencias

Hasta el lugar del accidente se desplazaron numerosos efectivos de emergencia, entre ellos el helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Guardia Civil.

Los sanitarios atendieron al motorista en el lugar de los hechos antes de proceder a su evacuación urgente en helicóptero al Hospital Don Benito-Villanueva, donde ingresó en estado crítico.

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Pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos, el hombre falleció horas después en el centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.