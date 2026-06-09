Villanueva destina 20.000 euros en becas para libros de texto

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena volverá a poner en marcha una línea de ayudas para la adquisición de libros de texto de cara al curso 2026/2027, para la que destinará un presupuesto total de 20.000 euros.

Según ha explicado el concejal de Educación, Arturo García, estas subvenciones contemplan una cuantía de 50 euros para los alumnos de 1 y 2 años y de 100 euros para los escolares de entre 3 y 5 años matriculados en centros educativos de la localidad.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 15 al 24 de junio, ambos inclusive. Entre los requisitos establecidos figura estar empadronado en Villanueva de la Serena antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se tendrá en cuenta la situación económica de las familias solicitantes para la concesión de las ayudas.

Las solicitudes estarán disponibles de manera presencial en la concejalía de Educación, en la Oficina de Atención Ciudadana y de manera online, en la web municipal de Villanueva de la Serena.

Una vez revisadas y evaluadas por el órgano competente, y tras su publicación provisional y el periodo de alegaciones, la relación definitiva de beneficiarios se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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Esta convocatoria forma parte de una iniciativa que el Consistorio mantiene desde hace años con el propósito de apoyar a las familias y contribuir a reducir el desembolso que supone la compra de material escolar al inicio de cada curso.