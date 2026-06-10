La Diputación activa un nuevo plan contra los mosquitos en las Vegas Altas

Las Vegas Altas, una comarca marcada por la presencia de extensas zonas de regadío y arrozales que favorecen la proliferación de mosquitos durante los meses más cálidos, contará con un nuevo Plan de Acción impulsado por la Diputación de Badajoz. La iniciativa, dotada con cerca de 200.000 euros, combinará tratamientos específicos, medidas de control biológico y acciones de sensibilización ambiental en 22 municipios.

El comienzo del plan ha sido presentado esta semana durante una reunión informativa con alcaldes y alcaldesas de las localidades participantes. En el encuentro se expusieron los objetivos de la iniciativa, las medidas previstas y el calendario de actuaciones que se desarrollará durante los próximos meses.

Tratamientos

El programa contempla dos líneas principales de intervención. Por un lado, se realizarán tratamientos adulticidas en parques, jardines y otras zonas verdes de los núcleos urbanos mediante varias aplicaciones programadas entre mayo y septiembre.

Paralelamente, se llevarán a cabo tratamientos larvicidas en arrozales y áreas con acumulación de agua próximas a las poblaciones. Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo del verano con el objetivo de frenar la proliferación de larvas y minimizar el impacto de los mosquitos en los municipios afectados.

Control biológico

Además de los tratamientos específicos, el plan incorpora medidas de control biológico orientadas a reducir las poblaciones de mosquitos de forma sostenible. Entre ellas destaca la instalación de estructuras de nidificación y cajas nido para favorecer la presencia de aves insectívoras y murciélagos, especies consideradas aliadas naturales en la lucha contra estos insectos.

Educación ambiental y prevención

La iniciativa incluye también un importante componente de sensibilización ciudadana. En este sentido, se organizarán talleres prácticos en los municipios adheridos para la construcción de cajas nido destinadas a murciélagos y para el cultivo de plantas aromáticas con propiedades repelentes.

Asimismo, se elaborará una guía de buenas prácticas que será distribuida entre los ayuntamientos participantes con recomendaciones para prevenir la aparición de focos de cría y contribuir al control de la población de mosquitos.

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Municipios participantes

En esta fase del programa participan los municipios de Acedera, El Torviscal, Entrerríos, Gargáligas, Hernán Cortés, Los Guadalperales, Medellín, Navalvillar de Pela, Obando, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Ruecas, Santa Amalia, Torrefresneda, Valdehornillos, Valdivia, Vegas Altas, Villar de Rena, Vivares, Yelbes y Zurbarán.