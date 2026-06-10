Juventud
Villanueva crea un curso de monitor de ocio y tiempo libre
La formación, impulsada por la Concejalía de Juventud, busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su acceso a trabajos de verano
David Frutos
La Concejalía de Juventud de Villanueva de la Serena ha organizado una nueva edición del curso de monitor de ocio y tiempo libre, cuya programación comenzará el próximo 1 de julio.
La responsable del área, Ángela Atanasio, ha destacado que esta iniciativa pretende ofrecer a los jóvenes nuevas opciones formativas y ampliar sus oportunidades de acceso al mercado laboral. Asimismo, ha señalado que se trata de una formación muy solicitada debido a las posibilidades de empleo que ofrece durante la temporada estival.
El curso contará con una duración total de 250 horas, distribuidas en 150 horas de formación teórica y 100 horas de prácticas. Las clases se desarrollarán en horario de 09:00 a 14:00 horas en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo.
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