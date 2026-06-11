La piscina de Villanueva abrirá de noche para ver las Perseidas
Las instalaciones permanecerán abiertas durante la madrugada de los días 12 y 13 de agosto para disfrutar de la lluvia de estrellas
David Frutos
La piscina municipal de verano de Villanueva de la Serena abrirá sus puertas durante la noche los próximos 12 y 13 de agosto para que vecinos y visitantes puedan contemplar las Perseidas, la popular lluvia de estrellas conocida como lágrimas de San Lorenzo, e incluso un eclipse previsto en esas fechas.
La iniciativa, presentada por la concejala de Deportes, María Lozano, y permitirá a los asistentes permanecer en el recinto hasta altas horas de la madrugada mientras dure el fenómeno astronómico.
Además, el Ayuntamiento ha anunciado que la piscina de verano abrirá la temporada el 20 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta el 8 de septiembre. Entre las novedades de este año también destaca la incorporación del pago mediante Bizum tanto para las actividades deportivas como para el acceso a las instalaciones municipales.
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