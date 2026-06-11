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La piscina de Villanueva abrirá de noche para ver las Perseidas

Las instalaciones permanecerán abiertas durante la madrugada de los días 12 y 13 de agosto para disfrutar de la lluvia de estrellas

Piscina Municipal de Villanueva de la Serena.

Piscina Municipal de Villanueva de la Serena. / Ayto. Villanueva de la Serena

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David Frutos

Villanueva de la Serena

La piscina municipal de verano de Villanueva de la Serena abrirá sus puertas durante la noche los próximos 12 y 13 de agosto para que vecinos y visitantes puedan contemplar las Perseidas, la popular lluvia de estrellas conocida como lágrimas de San Lorenzo, e incluso un eclipse previsto en esas fechas.

La iniciativa, presentada por la concejala de Deportes, María Lozano, y permitirá a los asistentes permanecer en el recinto hasta altas horas de la madrugada mientras dure el fenómeno astronómico.

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Además, el Ayuntamiento ha anunciado que la piscina de verano abrirá la temporada el 20 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta el 8 de septiembre. Entre las novedades de este año también destaca la incorporación del pago mediante Bizum tanto para las actividades deportivas como para el acceso a las instalaciones municipales.

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