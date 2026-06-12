Don Benito registra la cifra de paro más baja de los últimos veinte años

Don Benito ha alcanzado su mejor dato de empleo de las últimas dos décadas. Según los datos dados a conocer por el Ayuntamiento, el municipio cuenta actualmente con 1.783 personas desempleadas, una cifra que supone aproximadamente el 10 % de la población activa y que sitúa el paro en mínimos históricos para la ciudad.

Desde el consistorio destacan que esta evolución positiva responde a diversos factores económicos y estacionales. Entre ellos, el incremento de la actividad en sectores como la hostelería y el comercio, especialmente durante los meses de verano, así como la demanda de mano de obra generada por la campaña de recogida de fruta y las industrias agroalimentarias vinculadas a ella.

A ello se suma una mayor participación en el mercado laboral por parte de los miembros de las unidades familiares, una circunstancia que está relacionada con el aumento del coste de la vida y la necesidad de incrementar los ingresos de los hogares.

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Con el objetivo de consolidar esta tendencia y seguir favoreciendo la inserción laboral, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo de Personal Docente de Formación para el Empleo. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto EFESO y tiene como finalidad reforzar la cualificación profesional de los participantes y mejorar sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo.